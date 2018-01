MySpace chega ao Brasil para disputar com Orkut

A rede social MySpace, de grande sucesso nos Estados Unidos, virá ao Brasil em quatro meses para competir com o Orkut, afirma o jornal Financial Times nesta segunda-feira, 15. O País está incluído na estratégia da News Corp, empresa por trás do MySpace, de disponibilizar o serviço em outras línguas. Índia, Polônia e Rússia também terão versões locais. Veja também: Orkut perde popularidade e sai do ranking das redes sociais No Brasil, a guerra será entre o Google, dono do Orkut, e a News Corp, controlada pelo magnata Rupert Murdoch. O MySpace começou a traduzir seu conteúdo há cerca de um ano e meio - hoje está em 20 países, com 12 línguas, incluindo francês, alemão e japonês. Estatísticas da rede social apontam que o número de visitantes aos sites europeus aumentou mais de 68% no ano passado, alcançando 25 milhões de acessos por mês. É o maior site de relacionamentos em quase toda a Europa (fica em segundo lugar no Reino Unido, na Alemanha e na França). A expansão para Brasil e Índia pode ser desastrosa, já que o mercado é dominado pelo Google por meio do Orkut. Na Polônia, o site Grono.net tem grande apelo, com mais de 1,3 milhão de usuários registrados. Na Rússia, o site de blogs americano LiveJournal, é a rede social número um, seguida da empresa local Yandex. "Os sites locais não vão desaparecer", afirma Nick Thomas, analista de mercado da Jupiter Research. "Há um limite de quantas redes sociais as pessoas querem fazer parte; quanto mais antigos os sites locais, mais difícil de competir." O Orkut se tornou popular no Brasil em 2004. Travis Katz, presidente das operações internacionais do MySpace, admite que a expansão dos serviços é um desafio. "Nos Estados Unidos, começamos há quatro anos, antes de todos. Na Europa é diferente: chegamos depois e sofremos concorrência forte", afirma. De acordo com Katz, as versões do MySpace no Brasil, Índia, Polônia e Rússia podem, no início, ser um fracasso. "Inicialmente, lançamos a rede em países onde poderíamos lucrar, já que havia um mercado desenvolvido de publicidade online. Agora estamos nos movendo em direção a países com grau bem menor de desenvolvimento. O momento de chegar é agora, para ajudar os mercados publicitários a se desenvolver", diz Katz. Nos Estados Unidos, cerca de 18% dos usuários de internet estão cadastrados em alguma rede social. Na Europa o número é menor: 14%.