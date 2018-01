MySpace chega ao topo de acessos na Web norte-americana O site MySpace foi o mais acessado por usuários de internet ao longo da semana passada nos EUA. Naquele país, onde as pessoas mal sabem o que é o Orkut (o portal de relacionamentos do Google tem nos brasileiros os maiores usuários), o endereço fica à frente de outros portais como Yahoo, Google e MSN. O dado é da empresa de pesquisas Hitwise, que concluiu que o MySpace ficou com 4,46% de todos os usuários dos EUA, enquanto que o Yahoo Mail ficou com 4,42%. Na categoria de sites de relacionamentos, o MySpace ficou com quase 80% das visitas, contra apenas 76% em abril. Enquanto isso, o segundo lugar ficou com o site FaceBook, com 7,75% das visitas. Já outro levantamento, desta vez da comScore, indica que o Yahoo ainda supera o MySpace em visitantes únicos, mas que o MySpace cresceu tanto em acessos como em visitantes únicos, ficando como o 6º portal mais visitado, atrás do Yahoo, da rede Time Warner, do MSN, Google e do site de leilões eBay.