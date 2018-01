MySpace dá 1º passo para fusão de perfis

O MySpace anunciou na semana passada uma parceria com os sites Yahoo!, eBay, Photobucket e Twitter que pode facilitar o dia-a-dia dos usuários e encorajá-los a experimentar cada serviço. Chamado de "Data Availability" (disponibilidade de dados, em português), o projeto integra os perfis dos usuários em cada comunidade, uma tendência entre as redes sociais. Na prática, se o usuário mudar seu local de nascimento no MySpace, a informação vai "espelhar" no perfil do Twitter, por exemplo. A mesma coisa ocorrerá com as fotos e vídeos favoritos do Yahoo! Messenger, que se basearão no perfil informado ao MySpace. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo fundador da rede social, Chris DeWolfe, em conferência à imprensa de todo o mundo, inclusive do Brasil. De acordo com ele, os 117 milhões de usuários do MySpace poderão optar pela central de dados livremente. "As paredes ao redor do jardim estão caindo", afirmou. "Queremos tornar a experiência da web 2.0 mais fácil." Uma das barreiras para usuários experimentarem e manterem novos serviços da web 2.0 são justamente os perfis múltiplos. Ter uma página no Orkut e outra no Facebook, por exemplo, dá trabalho. Com o uso prolongado, o usuário acaba optando por um dos sites. Uma das soluções são os agregadores de feeds (que reúnem em uma página informações de todas as redes de que o usuário participa); outra, mais promissora, é a união dos perfis. Em novembro do ano passado o Google anunciou o lançamento do projeto OpenSocial, um pacote de aplicativos compatíveis com diversas redes. Desenvolvedores puderam, a partir de então, utilizar a mesma linguagem de programação para fazer programinhas que se adaptam a todos os sites. O MySpace faz parte das empresas entusiastas do projeto. Há duas semanas o primeiro pacote de aplicativos foi disponibilizado aos usuários da rede. Apesar disso, o site preferiu se antecipar ao projeto e anunciar sozinho o compartilhamento de perfis. A iniciativa fará com que as informações sejam centralizadas pelo MySpace. Alterações no Yahoo! ou Twitter serão armazenadas também no banco de dados da rede social. "Queremos ser pioneiros dessa nova fase de integração na web", diz Chris DeWolfe.