MySpace é mais compatível com serviços famosos É um amontoado de coisas úteis e a maioria nem tanto. Na quinta, o MySpace inaugurou oficialmente mil aplicativos, todos produzidos no OpenSocial. Os recursos já estavam no ar desde fevereiro, mas só agora os usuários são convidados a experimentar. Entre opções discutíveis, como testes sobre "qual tipo de bêbado você é" e um game para estourar plástico bolha virtual, o MySpace é a melhor opção para aplicativos do OpenSocial. O destaque fica com a compatibilidade com serviços famosos da web. Na área de fotos, é possível adicionar no perfil uma versão do editor de imagens Picnik, do Yahoo! Ele dá conta de retoques básicos, como tirar espinhas e olhos vermelhos. E o melhor é que dá para importar fotos do MySpace, do Flickr e até do Picasa.Falando em Flickr, é possível exibir suas fotos do site no perfil do MySpace. São mostradas as últimas 36 publicadas. Já o YouTube Player exibe os seis vídeos mais vistos ou comentados do site de vídeos do Google. E o aplicativo Windows Live Messenger avisa quando você está com o MSN online. Se alguém quiser falar com você, pode fazer isso a partir do seu perfil mesmo. Quer músicas? Dá para colocar suas canções favoritas do Last.fm no perfil. Mas nem tudo são flores. O Twitter Sync promete sincronizar o MySpace com o Twitter. Não funcionou. Já o Fuser promete mostrar as mensagens do Facebook. Não conseguiu. Há outros aplicativos interessantes. O Pokey coloca um cachorrinho 3D para você alimentar e brincar. O Layout Search Engine traz cerca de 130 mil modelos de layout para usar no perfil do MySpace. E o The Game Collection traz jogos clássicos como Pacman e Super Mario. O problema é que a maioria dos aplicativos é em inglês. "Estamos contactando desenvolvedores brasileiros para produzir aplicações", explica o diretor geral do MySpace Brasil, Emerson Calegaretti. "Em um ano, queremos ter 7 mil aplicativos, em todas as línguas, como o Facebook." Quanto à disposição dos recursos no perfil, não é tão inteligente como no Facebook, onde se pode arrastar e soltar. Mas dá para minimizar janelas, determinar quais serão mostrados no perfil e em qual ordem. R.M. Clique aqui para ver algumas das novidades do MySpace