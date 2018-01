MySpace estréia na China para 140 milhões de internautas O portal MySpace, do magnata das comunicações Rupert Murdoch, lançou nesta sexta-feira, 27, a sua versão em chinês para os 140 milhões internautas do país, um promissor mercado no qual já operam outros gigantes da internet, como Yahoo!, Google, Amazon e eBay. O MySpace.cn foi apresentado em Pequim pelo diretor geral da empresa na China, Luo Chuan. Ex-executivo da Microsoft, ele disse que "a marca global MySpace" vai desenvolver "produtos feitos sob medida para o mercado chinês", informou nesta sexta-feira o jornal China Daily. "Nossa equipe aqui vai decidir o modelo operacional, a plataforma tecnológica e a estratégia de produto", acrescentou. O MySpace chinês se encontra num período de testes, como uma adaptação de sua versão americana. Mas, segundo os analistas locais, Murdoch sabe que para vencer na China é preciso oferecer produtos locais. Assim, é muito provável que a equipe formada no país tenha maior capacidade de decisão. Os diretores não quiseram dar detalhes do investimento. Mas, segundo a revista local Caijing Magazine, a News Corporation, empresa de Murdoch, controlará 40% do MySpace China; o International Data Group, de Luo, terá 32%; e o resto será da China Broadband Capital Partners. Murdoch negociava o desembarque do MySpace na China desde outubro. Entre os três membros do conselho do MySpace China estão também a mulher do magnata, Wendy Deng, e os fundadores do portal, Chris DeWolfe e Tom Anderson, segundo Luo. Outros gigantes da internet, como Google e Yahoo!, se adaptaram às exigências da censura chinesa para conseguir a sua fatia na internet no país. O crescente mercado é o segundo maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com 198 milhões de internautas e enormes perspectivas de crescimento.