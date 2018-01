MySpace expõe a privacidade de seus membros, diz jornal

Segundo o jornal espanhol El País, a rede social online MySpace estaria colocando a privacidade dos seus membros em risco. De acordo com o jornal, um usuário, que se autodefinia como pedófilo, teria pedido a outro fotos de um perfil privado do site, de uma menina de 16 anos. "Posso conseguir. Ganho alguma coisa?", respondeu o outro. Em menos de dez minutos, 43 fotos da menor teriam sido expostas na rede. Veja também: MySpace é intimado após suicídio de garota Jovens preferem MySpace à televisão, diz pesquisa Há um autodenominado 'exército de pedófilos' no site, que expõe as fotos dos usuários da rede, utilizada principalmente por adolescentes, afirma a revista Wired. Desde o ano passado, o principal tema dos fóruns virtuais de discussão do MySpace é o desbloqueio das fotos de perfis privados. Segundo a revista, em alguns sites é possível até aprender passo-a-passo como abrir as fotos e liberá-las na rede. Os administradores do site, que tem mais de 100 milhões de perfis cadastrados, modificaram recentemente seu design para tentar impedir as invasões. Qualquer usuário pode tornar seu perfil privado, impedindo sua visualização por membros não autorizados. Por regra do site, todos os perfis de adolescentes menores de 16 anos entram automaticamente na opção de visualização privada. O MySpace fez um acordo com a União Européia em 14 de janeiro para implantar 60 novas medidas de segurança. Especialistas em internet afirmaram que havia pelo menos 49 mil pedófilos na rede.