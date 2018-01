MySpace faz acordo para permitir jogos online

O MySpace, rede social na internet, anunciou nesta terça-feira, 23, que formou uma parceria com a Oberon Media para criar um novo canal de jogos online em seu site. Controlado pela News Corp., o novo canal MySpace Games permitirá aos usuários escolher entre centenas de games e adicionar os jogos a suas páginas personalizadas na web, dentro da rede social. O mercado de jogadores casuais de games cresce rapidamente, com internautas de todas as idades buscando minutos de distração na rede mundial de computadores. O MySpace Games deve ser lançado em 2008. A Oberon Media é uma empresa de capital fechado fundada em 2003. Entre seus investidores estão Goldman Sachs, Morgan Stanley, Oak Investment Partners e Lehman Brothers.