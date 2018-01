MySpace ganha popularidade na divulgação de bandas Napster, ICQ, Blog, MSN, Orkut, Youtube... para você que passou por todas essas ?eras?, antene-se na mais nova - alguns dirão que nem é tão recente assim, eu sei - febre do momento: o My Space. Em 2003, dois amigos da Universidade de Stanford, Tom Anderson e Chris DeWolfe, após quebrar muito a cabeça, decidiram montar a estrutura de um site que, no princípio, tinha como intuito quase exclusivo a divulgação de novas bandas e artistas. DeWolfe já era um músico e sentia falta de um lugar para divulgar o seu próprio trabalho e o de seus ?correligionários?. A crise pela qual as gravadoras vêm passando só o motivou a levar a idéia adiante. Juntando a fome com a vontade de comer, digo, a demanda financeira com o propósito de divulgar os artistas, ele convidou seu colega de faculdade Tom Anderson, e os dois deram vida ao projeto. Repercussão O estrago que o site causou talvez possa ser melhor compreendido por alguns dados: Rupert Murdoch (magnata da mídia) comprou o My Space por US$ 500 milhões; a média de cadastramento diário é de 270 mil pessoas - nos EUA só perde para o Yahoo em acessos. Mesmo com todo um público ávido por músicas novas diferentes, e o site abrange todos os gêneros musicais, não apenas rock, a coisa vai bem além disso. O endereço oferece alguns dos serviços mais procurados na internet, reunidos num mesmo local, e este é um de seus grandes trunfos. Aliados à possibilidade de relacionamento interpessoal, estão blog, livre acesso a arquivos de áudio e/ou vídeo, sistema de busca (serviço executado pelo Google que pagou US$ 900 milhões por um contrato de 3 anos) e classificados. É um pacote que chama muito a atenção dos internautas. Para muita gente, o My Space é muito parecido com o Orkut. E, de certo modo, isso faz sentido, já que você pode mandar mensagens para outros usuários, enviar e-mails, colocar suas fotos, xeretar no profile de qualquer um (embora exista a possibilidade de deixar essa opção somente para os amigos)... Mas as semelhanças param por aí. O vocalista da emergente banda Turn 21, Mauricio Grando, fala das diferenças com o pioneiro Orkut. ?Ao contrário do Orkut, a idéia do My Space não é ficar medindo a popularidade com o número de fãs e coraçõezinhos que cada pessoa possui. O MS vai muito além disso?, aposta. Interesse Outro fenômeno lembrado por Mauricio, foi a, pelo menos por enquanto, ?não-invasão? brasileira. ?Não é por mal, mas todo site que o brasileiro descobre vira uma praga. Foi assim com o Fotolog, Blogger e, mais recentemente, o Orkut.? De fato, é incomparável o número de brasileiros no Orkut com a soma de cadastrados do País no MS. É importante ressaltar o livre acesso. Não é necessário esperar um convite para se agregar à rede do site. Basta você entrar na página principal e escolher a opção ?Sign Up?, semelhante a uma operação de conta em e-mail. Além disso, mesmo a pessoa não tendo uma conta, ela pode acessar as páginas. Até mesmo por isso, muitos artistas famosos, como o U2, Neil Young, Oasis, Rolling Stones e Stevie Wonder, ou ainda outros médios como The Donnas e o paulistano Cansei de Ser Sexy, começaram a dedicar atenção ao site. Para se ter uma idéia, o badalado grupo escocês Franz Ferdinand chegou a disponibilizar material inédito primeiro no site, para só depois lançar o trabalho abertamente. E existem bandas que vão além, tendo páginas apenas no My Space, descartando o convencional espaço próprio na rede. Como o site abarca um público predominantemente norte-americano, o serviço de classificados ajuda muito. Tal serviço é como um classificado tradicional. Disponibiliza oferta de empregos, carros, serviços, venda de instrumentos musicais, etc. O Orkut possui algumas comunidades destinadas exclusivamente, por exemplo, à busca de empregos. Com um maior número de brasileiros acessando o MS, é possível que este se torne mais uma das ferramentas para quem procura um trabalho. Também confira a seção de comédia (comedy), e tente se divertir com o humor da terra do tio Sam. Se a coisa continuar nessa toada, é provável que daqui a pouco comecemos a marcar (forte) presença no site. Seria essa uma nova invasão brasuca? Oh, no...