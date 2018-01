MySpace lança site em português diante de domínio do Orkut A maior rede social do mundo, MySpace, lança oficialmente seu site em português na sexta-feira, com a missão de atrair internautas em um segmento que no Brasil é dominado pelo Orkut, do gigante de buscas Google . Focado em música, a rede do conglomerado de mídia News Corp tem cerca de 110 milhões de usuários no mundo, informou a assessoria da companhia no país nesta quarta-feira. O site chega em um momento de grande crescimento da Internet brasileira motivado por expansão nas vendas de computadores e disseminação da banda larga, essencial entre usuários cada vez mais afeitos a consumo de mídia digital. Cerca de 1 milhão dos 20 milhões de internautas residenciais brasileiros ativos já utilizam a versão em inglês do MySpace. O Orkut atrai 14 milhões de brasileiros, segundo dados da empresa de pesquisa Ibope//NetRatings. Entre as estratégias do MySpace para atração de usuários, uma está definida: shows de música que só têm seus dias e locais de realização revelados aos usuários do site. O primeiro foi marcado para a próxima quarta-feira, informou a assessoria sem revelar o local do evento nem qual será a atração. Mas analistas acreditam que apesar do momento da Internet brasileira, o MySpace terá dificuldades para aumentar sua participação no país. "O mercado brasileiro para empresas de Internet internacionais não é fácil. Mas o Orkut, que é uma rede internacional, só virou o que virou porque foi adotada e dominada pelos brasileiros", disse o sócio-fundador da empresa de pesquisa de mercado E-Consulting, Daniel Domeneghetti. "O MySpace, se tivesse que crescer aqui no Brasil, já teria sido adotado pela comunidade online brasileira", acrescentou, afirmando que a chegada da empresa, entretanto, é um sinal positivo que mostra que a Internet brasileira tem se solidificado. O Orkut deve ver parte de seus usuários se registrando na rede social rival, mas sem abandonar seus serviços, que foram remodelados recentemente com novos recursos, disse o analista de mídia da empresa de pesquisa de mercado Ibope Inteligência, José Calazans. "O brasileiro é um dos internautas que mais usa música. E isso pode atrair usuários ao MySpace, mas sem que eles abandonem seus perfis no Orkut, pois eles vão querer continuar conversando com todo mundo", afirmou Calazans.