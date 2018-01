MySpace lança versão para latinos nesta terça-feira

O site de relacionamento MySpace, propriedade do grupo de comunicação News Corporation, vai lançar oficialmente nesta terça-feira, 8, o MySpace Latino, uma versão do portal dirigida especificamente aos latinos dos Estados Unidos. Veja também: Acesse o MySpace Latino O MySpace Latino vai oferecer conteúdos em espanhol e em inglês especialmente elaborados para a comunidade latina nos EUA, que já tem mais de 44 milhões de pessoas e cuja idade média é baixa. Victor Kong, vice-presidente e diretor-geral do MySpace Latino, e Manny Miravete, vice-presidente de vendas e estratégia para o mercado latino, disseram à Agência Efe que, durante o ano em que a versão beta do serviço ficou funcionando, a empresa recebeu e adotou sugestões dos usuários. Os envolvidos no projeto descobriram que os latinos jovens nos Estados Unidos "querem conteúdos especiais" e que reflitam suas raízes, embora, na hora de se expressarem, utilizem tanto o inglês como o espanhol. "Muitas das comunidades do MySpace Latino vão ser bilíngües", disseram os executivos. "O importante é que estamos criando um ponto de encontro com conteúdos relevantes para o público latino", acrescentaram. Atualmente, o MySpace tem mais de 100 milhões de usuários registrados. Estima-se que 9,2 milhões deles sejam latinos que vivem nos Estados Unidos.