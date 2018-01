MySpace lançará plataforma para desenvolvedores

A rede social MySpace lançará em fevereiro um programa para cortejar desenvolvedores externos de software, em uma tentativa de aumentar sua vantagem sobre a rival Facebook. Durante o ano passado, a rede Facebook avançou com agressividade para estreitar sua diferença para o MySpace, uma unidade do grupo de mídia News Corp, do magnata Rupert Murdoch. Os desenvolvedores têm citado como uma das razões para o crescimento da Facebook a política de abrir sua plataforma aos empreendedores para que possam beneficiar-se da criação de aplicativos.