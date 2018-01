MySpace negocia aliança com eBay, diz jornal O site de redes sociais do conglomerado de mídia News Corp, o MySpace, tem negociado há vários meses uma aliança com a empresa de leilões online eBay, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, 7. A idéia é deixar os usuários do MySpace comprarem e venderem produtos entre si por meio da tecnologia comércio eletrônico do eBay e de sua plataforma de pagamento PayPal, disse o periódico. A publicação acrescentou que os usuários do MySpace poderão anunciar produtos à venda em seus perfis e seus leilões no eBay serão automaticamente atualizados. Representantes do MySpace e do eBay não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.