MySpace registra marca de 100 milhões de usuários O portal de relacionamentos MySpace ultrapassou ontem a marca de 100 milhões de usuários registrados. O número no entanto, inclui também identidades falsas e comunidades criadas por empresas para promover ações de marketing. O site de relacionamentos, que atualmente é controlado pela empresa de mídia News Corp, é o líder em acessos na categoria nos EUA, respondendo por quase 80% das visitas a este tipo de serviço. Recentemente a empresa firmou acordo com o Google para utilizar suas tecnologias de buscas nas páginas do serviço.