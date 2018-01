MySpace revelará novo serviço de música, dizem fontes

O MySpace, maior rede de relacionamentos na Internet, irá revelar uma parceria com pelo menos três grandes empresas de música nos próximos cinco dias, informaram fontes ligadas às negociações nesta quarta-feira, 2. O novo serviço, chamado MySpace Music, será integrado com o MySpace.com, da News Corp, e vem sendo classificado como um rival da loja virtual de música iTunes, da Apple. O MySpace Music vai oferecer downloads de MP3, venda de ingressos de shows, toques para celulares e merchandising de bandas, disseram as fontes. News Corp, Warner Music, Sony BMG e Universal Music terão ações no novo empreendimento, segundo as fontes. Não ficou claro se a EMI, quarta maior empresa de música do mundo, está envolvida no serviço. As principais empresas de música têm negociado com o MySpace por semanas. O principal obstáculo é uma ação judicial sobre copyright de 2006 movida pela Universal contra o MySpace. Uma das fontes disse que as negociações estão progredindo e que o processo deveria ser resolvido em tempo para o anúncio do novo serviço. Não ficou claro quando o MySpace Music poderia ser lançado. O MySpace não quis comentar o assunto. As gravadoras também se negaram a falar no assunto ou não estavam imediatamente disponíveis.