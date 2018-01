MySpace supera Yahoo em publicidade online

O Yahoo perdeu sua liderança no mercado de publicidade online para o MySpace e sua matriz, a Fox Interactive Media, da News Corp, segundo mostram dados da indústria. Os sites da Fox Interactive, encabeçados pelo MySpace, geraram 56,8 milhões de exibições de anúncios em junho, ante 53,1 milhões dos sites do grupo Yahoo, de acordo com números divulgados pela comScore esta semana. Mas enquanto as estatísticas apontam o rápido crescimento do MySpace em termos de visualizações de propagandas, analistas afirma que o site de relacionamentos sofre para extrair os anúncios mais lucrativos do Yahoo. "As redes sociais conseguem essas visualizações mas não necessariamente esses dólares", afirmou Colin Gillis, analista no Canaccord Adams. O custo por exibição de página do MySpace é significativamente menor que o do Yahoo. Segundo os dados da comScore sobre publicidade, junho foi o primeiro mês no qual a Fox Interactive superou o Yahoo, que seus anúncios caírem cerca de 12 por cento ante maio. Ainda que seja muito cedo para afirmar que o MySpace superou o Yahoo para sempre, os dados da comScore apontam que o mercado de propagandas tem estado em tendência de queda desde julho de 2007. O Yahoo questionou a metodologia de medição da comScore. "Acreditamos que podem haver questões com a medição que possam estar interpretando erroneamente o Yahoo e estamos revisando a metodologia da comScore e trabalhando com eles para solucionar essas questões", afirmou o porta-voz do Yahoo em comunicado. O porta-voz da comScore, Andrew Lipsman colocou que a queda mensal do Yahoo no quesito foi uma "queda orgânica" sem relação com mudanças na metodologia de medição da empresa.