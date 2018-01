MySpace terá canal sobre campanha presidencial nos EUA O site de relacionamentos MySpace anunciou o lançamento do Impact Channel que se concentrará nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2008. O canal, de propriedade da News Corp., oferece perfis de dez candidatos presidenciais, cinco democratas e cinco republicanos. O MySpace atraiu um total de 60 milhões de usuários nos EUA em dezembro, segundo a firma comScore MediaMetrix, e cerca de 90 milhões no mundo todo. O canal digital procura ajudar políticos, ONGs e associações a conectar-se com os usuários do MySpace ao redor do mundo, segundo um comunicado divulgado hoje pela companhia. Vários candidatos às presidenciais dos EUA expressaram sua intenção de utilizar a internet para chegar aos eleitores mais jovens. Aspirantes à Casa Branca como a senadora democrata Hillary Rodham Clinton e o também senador democrata Barack Obama utilizaram a internet para anunciar seus planos.