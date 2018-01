MySpace tira do ar 29 mil perfis de agressores sexuais

O site de relacionamentos MySpace registrou um aumento de quatro vezes no número de pessoas condenadas por crimes sexuais que usam o serviço. A empresa descobriu que 29 mil pessoas condenadas por crimes sexuais nos Estados Unidos têm perfis no site. Esse número é quatro vezes maior que o calculado pela empresa em maio, de 7 mil pessoas. Esses perfis foram retirados do site pela empresa. Os novos números foram divulgados por autoridades dos Estados americanos de Carolina do Norte e Connecticut, que vinham pressionando o MySpace a revelar dados de agressores sexuais que usam o site. "Esse número inclui apenas agressores que se registraram no site com seus nomes verdadeiros. Não estão incluidos aqueles que usaram nomes falsos ou que ainda não foram condenados", disse o secretário de Justiça da Carolina do Norte, Roy Cooper. "O explosivo número de agressores sexuais com perfis no MySpace - 29 mil até agora - exige ação", afirmou o secretário de Justiça de Connecticut, Richard Blumenthal. O secretário de Justiça da Carolina do Norte quer a criação de uma lei estadual que exija permissão dos pais para que uma criança possa criar um perfil em sites como o MySpace. Os sites seriam obrigados a verificar a identidade dos pais antes de permitirem que as crianças criassem o perfil. Segundo Cooper, uma lei assim significaria "menos crianças em risco, porque haverá menos crianças nesses sites". Pelas leis atuais, os usuários do MySpace devem ter idade mínima de 14 anos. O MySpace divulgou um comunicado oficial sobre a informação. "Estamos satisfeitos por ter identificado e removido de nosso site agressores sexuais e esperamos que outros sites de relacionamento façam o mesmo", diz a nota. Há cerca de 600 mil agressores sexuais nos Estados Unidos, segundo cálculos das autoridades. Mais de 80 milhões de pessoas têm páginas no MySpace. Em 2005, o site site foi comprado pelo grupo News Corp, de Rupert Murdoch, por US$ 580 milhões. Críticos do MySpace e de outros sites desse tipo dizem que é necessário ter leis mais rígidas para que sejam seguros para crianças. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.