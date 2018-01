MySpace vai vender música digital e rivalizar com iTunes

A gigante de mídia News Corp. Está negociando com as principais empresas da indústria fonográfica para dar início a um serviço de distribuição online de música no formato da loja virtual iTunes, da Apple. A dona da maior rede social da internet, o MySpace, ainda não tem acordos fechados, de acordo com o blog PaidContent e com o jornal espanhol El País, mas o plano é vender arquivos de música sem proteção anticópia (DRM). O lucro viria da venda de publicidade. O que era um rumor na blogosfera acabou por virar notícia: o Financial Times falou que há "negociações muito avançadas" em torno do negócio e a CNET assegurou que o MySpace daria espaço para qualquer gravadora entrarem "na nova sociedade digital". Analistas consideram o negócio tanto um movimento em direção ao iTunes quanto provocação em relação ao Facebook, que vem ganhando importância no mercado de redes sociais. Alguns deles recordam que a Universal Music chegou a processar o MySpace em novembro de 2006 por violação de propriedade intelectual. A teoria mais aceita é que todas as empresas de música (EMI, Sony BMG, Warner etc) não podem prescindir do mercado online e, por isso, aceitariam parcerias com o MySpace. O site é forte no ramo musical, com páginas pessoais de mais de 7 milhões de bandas e promoções específicas voltadas ao universo alternativo.