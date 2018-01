N800 navega bem na web, mas falha em outros recursos No vídeo de apresentação do N800 gravado em sua própria memória, um homem de cabelo raspado e jeitão de solteiro de meia-idade nova-iorquino pergunta: "O que você espera da internet?" Depois desse questionamento "filosófico" aparecem vários exemplos de como você pode usar a web em qualquer lugar da cidade. É com essa idéia que a Nokia aposta mais uma vez nos pocket PCs, computadores de mão já fadados à extinção com a chegada dos celulares com funções de PC, os smartphones. O N800 foi até batizado com um nome diferente e conceitual - "internet tablet" - que a Nokia já adotou em modelos parecidos. Na prática o N800, lançado agora no Brasil, realmente se sai bem naquilo a que se propõe: ser um aparelho para acessar a internet, mais portátil do que um notebook. A larga tela de 4,1 polegadas é uma das principais vantagens do N800 para a navegação. Você consegue ler qualquer site sem dificuldade. Ele ainda tem botões para utilizar o zoom na página. A tela também é sensível ao toque. Apesar de vir com uma canetinha, é possível usar os dedos sem problema. Para escrever um texto basta apertar a tela com o dedo e automaticamente surge um teclado grande o suficiente para digitar. Para conectar o N800 à web você precisa estar em um lugar com conexão sem fio (Wi-Fi), normalmente disponível em aeroportos, grandes hotéis, restaurantes, etc. Outra maneira é ligar o N800 a um celular por meio do Bluetooth, tecnologia que permite a dois aparelhos trocarem dados sem cabos. Mas assim você entra nos sites usando a rede de celular, que tem um custo alto. COMUNICAÇÃO Talvez uma das coisas mais legais do N800 seja ele já vir com o Skype, um dos programas mais usados para fazer, via internet, ligações gratuitas para usuários do serviço ou bem mais baratas, para telefones. Só que o Skype não vem exatamente instalado - o próprio N800 executa a instalação na primeira vez que você clica no ícone do programa. Depois basta digitar o login e a senha (se já tiver cadastro) e conversar com seus contatos do Skype. Já para bater papo o N800 deixa a desejar. Ele não vem configurado para o programa de mensagens instantâneas mais popular do Brasil, o MSN (ou Messenger). Só vem preparado para o Google Talk e o Jabber. Para usar o MSN você precisa fazer o download de um outro software chamado Pidgin no site www.maemo.org. Nesse mesmo site você encontra vários outros aplicativos legais, como um programa para ouvir rádio FM e jogos. O N800 também tem uma webcam para bater papo via vídeo. Só que ela não funcionou nos testes do Link. Até o fechamento desta edição a Nokia não sugeriu uma solução para o problema. DIFICULDADES Com o tempo você sente a necessidade de fazer mais coisas com o N800 do que só navegar em alguns sites. É aí que ele engasga. A dificuldade começa na hora de ler e-mails. O N800 não vem configurado para os principais serviços, como Hotmail, Gmail ou Yahoo! Mail. Você precisa digitar os endereços dos servidores de entrada e saída, coisa que a maioria das pessoas não sabe fazer. O menu de ajuda até diz quais são os passos, mas a explicação é difícil de ser entendida por quem é leigo no assunto. Outro problema ocorre na hora de passar os arquivos do N800 para o computador pelo cabo USB. Por meio do PC, você só tem acesso aos arquivos armazenados no cartão de memória. Se quiser copiar uma foto (o equipamento faz fotos básicas) gravada na memória interna não será fácil. A solução é fazer um backup geral. Então os arquivos serão gravados no cartão de memória e você conseguirá copiá-los. Complicação não é o que se espera de um PC de bolso.