N97 chega às lojas a partir deste mês

A Nokia anunciou hoje que o N97 começa a ser vendido a partir deste mês e será lançado em 75 países. O Brasil está na lista e deve receber o aparelho, ainda sem preço sugerido, no segundo semestre. O N97 é a nova aposta multitmídia do fabricante e será o sucessor de um dos aparelhos mais completos já lançados, o N95. Também é um dos celulares com maior força de competir no mercado contra o iPhone. Será o primeiro modelo da Nokia a vir de fábrica com a loja de aplicativos, Ovi Store, lançada semana passada. O celular tem uma tela sensível ao toque de 3,5 polegdas e teclado completo no padrão QWERTY. Ele é compatível com redes 3G e a acessa internet Wi-Fi. A memória interna é de 32 gigabytes, uma das maiores capacidades já colocada em um celular. Ainda assim, ele tem entrada para um cartão de memória microSD. A câmera, de 5 megapixels, usa lente Carl Zeiss e permite marcar as fotos com a posição geográfica do receptor GPS, também incluído no telefone. A interface do N97 também permitirá personalizar a área de trabalho da tela principal com "widgets", pequenos atalhos para serviços além do celular, como acesso ao Facebook, canais de notícia e previsão de tempo.