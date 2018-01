N97 traz widget do Facebook FABRICANTE | Nokia PREÇO | R$ 2.399 (sugerido;sem os descontos das operadoras) DETALHES | A Nokia por enquanto não lançou um telefone tão bem integrado a redes sociais quanto são os celulares carregados com o Android, mas o N97 já traz alguns recursos neste sentido. Ele vem com um aplicativo do Facebook desenvolvido especialmente para esse tipo de telefone e exibe na tela as últimas atualizações dos seus contatos. Outro aplicativo mostra seus últimos e-mails na tela inicial. Até existem formas de contornar a falta de integração de contatos, calendário e e-mails do telefone com os de uma conta de e-mail, mas para isso é preciso instalar aplicativos especiais, alguns do próprio Google, ou usar, por exemplo, o leitor de e-mails do telefone. A ideia, porém, é que, com a possibilidade de colocar "janelas" (chamadas de widgets) na tela inicial do telefone, outros serviços, além do Facebook, também criem também seus widgets para o sistema do N97. Alguns widgets já disponíveis são de previsão do tempo e de notícias. A tela inicial também pode ser personalizada. Você escolhe como quer posicionar os widgets na tela em cinco lugares pré-definidos. O legal é que, se quiser, pode fazer os widgets "desaparecem" da tela, apenas arrastando o dedo para o lado. De resto, o N97 é um telefone bastante completo, com Wi-Fi, câmera de 5 megapixels com flash. A tela de 3,5 polegadas é boa para ver filmes, principalmente porque ela fica inclinada ao deslizar o teclado, uma posição mais confortável. O aparelho também carrega facilmente qualquer vídeo da internet por streaming como os filmes do YouTube. Ainda tem uma capacidade de armazenamento de 32 gigabytes para guardar qualquer tipo de arquivo grande, como músicas e vídeos.