Na avenida, Adriana Alves ensina segredo da boa forma Pouco antes de entrar na avenida como madrinha da bateria da Pérola Negra pelo segundo ano seguido, a atriz Adriana Alves pousou para fotos ao lado de Mônica Veloso, pivô do escândalo envolvendo o senador e ex-presidente do Senado Renan Calheiros, no camarote do Bar Brahma. A mulata comeu sorvete e ensinou: "O segredo da minha boa forma é comer o que gosto em pequenas porções." Adriana estava ansiosa para pisar na avenida: "É lá que o bicho pega. Não posso demorar muito aqui pois a Pérola está entrando."