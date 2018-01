Na Band, Marina promete unir Brasil, Aécio diz ser mudança segura e Dilma defende realizações Grande estrela do momento das eleições, Marina Silva (PSB) prometeu no primeiro debate dos presidenciáveis na TV governar unindo o Brasil em contraposição à polarização PT X PSDB, enquanto o tucano Aécio Neves se apresentou como a mudança segura e a presidente Dilma Rousseff procurou defender as realizações de seu governo.