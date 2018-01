Na briga de consoles, quem ganha mesmo é a IBM Nem Microsoft, Sony ou Nintendo: a verdadeira vitoriosa na guerra dos videogames de última geração é a IBM. É que a big blue, como a empresa também é conhecida, fabrica componentes que equipam os novos consoles que disputam a preferência dos jogadores. A empresa fabrica, por exemplo, processadores que estão no Xbox 360 e no Nintendo Wii, além de ser a fabricante do Cell, o chip que é o cérebro eletrônico do PlayStation 3 da Sony. Por conta desta atuação, estimativas indicam que a empresa pode faturar cerca de US$ 3,7 bilhões em chips, componentes e outros serviços associados ainda neste ano. A divisão da IBM que fabrica componentes para a indústria de jogos, aliás, faturou US$ 2,9 bilhões no ano passado.