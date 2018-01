Na Calçada da Fama, Daniel Radcliffe diz que nunca vai deixar de "se sentir com sorte"

Radcliffe, que cresceu diante das câmeras ao receber o papel de Harry Potter aos 11 anos, ficou emocionado na cerimônia de quinta-feira e agradeceu aos pais, além de dizer à multidão que nunca considerou nada como garantido em sua carreira.

"Se você consegue trabalhar nesta função, você é, por estatística, uma das pessoas mais sortudas do mundo, então nenhum de nós, sortudos o suficiente, deve esquecer disso e prometo que não irei esquecer. Nunca vou deixar de me sentir com sorte por estar aqui e ser parte disso", disse o ator.

Desde o desfecho em 2011 dos filmes da saga "Harry Potter", baseada nos livros de J.K. Rowling, o ator britânico de 26 anos estrelou filmes como "A Mulher de Preto" e "Amaldiçoado", assim como peças como "Equus" e "How to Succeed in Business Without Really Trying".

Radcliffe estará nos cinemas como o filme "Victor Frankenstein", que estreia em 25 de novembro nos Estados Unidos.

(Reportagem da Reuters Television em Los Angeles)