Na CeBIT, Samsung volta a falar do UMPC A Samsung Electronics revelou uma versão melhorada de seu computador ultraportátil UMPC (que ficou conhecido pelo projeto Origami, da Microsoft), na tentativa de impulsionar vendas que até agora têm sido decepcionantes. A Samsung, junto com Intel e Microsoft, lançou o primeiro UMPC, um computador pessoal extremamente portátil, na feira de tecnologia CeBIT do ano passado. "Esperávamos vendas de 100 mil unidades, mas até agora não alcançamos isso", disse Kyuho Uhm, vice-presidente de estratégia de marketing a jornalistas. A Samsung quer vender no próximo ano entre 200 mil a 300 mil unidades do novo Q1 Ultra, que estará disponível a partir de maio por cerca de 1.200 euros ou dólares. A companhia sul-coreana informou que teclado, tempo de bateria, conectividade sem fio e tamanho do equipamento melhoraram na segunda geração do modelo. O aparelho tem uma tela de alta qualidade e um chip de localização por sistema de posicionamento por satélite (GPS). A máquina tem ainda processador para TV móvel e duas câmeras. O diretor dos negócios com computadores da Samsung, H.S. Kim, disse a jornalistas na CeBIT que, apesar dos primeiros usuários não terem reclamado do preço do UMPC, a companhia está estudando o lançamento de uma versão de baixo custo do modelo melhorado.