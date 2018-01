Na China, o Google perde para o buscador Baidu Apesar de ser a ferramenta de busca na internet mais usada no mundo, o Google perde para o sistema de busca Baidu na China, segundo país em número de internautas, segundo dados divulgados pela agência "Xinhua". Confirmando os números publicados em meados de 2005, um estudo do instituto de pesquisa de internet iResearch assinalou que o Baidu é atualmente o sistema de busca usado por 56,6% dos 111 milhões de internautas chineses, enquanto que apenas 32,8% deles usam o Google. O Google e o Baidu acumulam 90% das buscas do total de internautas chineses. O grande perdedor no mercado chinês é o Yahoo, com menos de 5% da cota de mercado, e muito criticado no ano passado por ter fornecido ao Governo comunista dados de um de seus usuários de e-mail, que levaram a sua detenção por publicar um texto contrário aos interesses governamentais. Em 2004, o Google era a ferramenta de busca mais usada na China, mas o lançamento do Baidu em 2005 fez com que perdesse uma grande cota de mercado, principalmente porque o sistema chinês oferece serviços de busca de música em formato MP3. Apesar de o Baidu ter tido em 2005 problemas judiciais com grandes companhias fonográficas de todo o mundo, acusado de fornecer gratuitamente músicas cujos direitos estão registrados, o sistema continua a ser muito usado na China. O Baidu e o Google decidiram se unir no fim de 2005 no mercado chinês através do buscador "Baigoo", embora continuem oferecendo seus serviços separadamente em suas respectivas páginas. O estudo do iResearch revelou também que 87% dos internautas chineses usam sistemas de busca na internet. As palavras "MP3" e "Super Girl" (o título do "reality show" mais popular da televisão chinesa) foram as mais procuradas pelos internautas chineses em 2005, segundo um estudo do Baidu.