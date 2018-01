Na contramão, Songsmith não empolga nada Mostrado na última CES como uma forma revolucionária de fazer música, o programa Songsmith (http://tinyurl.com/songsmithdemo), desenvolvido pela Microsoft Research, é uma espécie de karaokê às avessas. A ideia é boa em teoria. Você escolhe um estilo de acompanhamento e, ao cantar, o programa gera esse acompanhamento de forma dinâmica, criando música de verdade. Mas, em nossos testes, o resultado ficou longe do esperado. O Songsmith realmente serve para ajudar a fazer música, ele grava bem a voz e mescla com o acompanhamento, mas se parece mais com o acompanhamento automático daqueles tecladinhos retrô dos anos 1980.