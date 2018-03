Na Copa do Mundo não faltará água, diz secretário de SP O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Edson Giriboni, garantiu nesta quarta-feira, 26, o abastecimento de água na Grande São Paulo durante os meses de junho e julho, período em que a capital paulista deve sediar jogos da Copa do Mundo. "Na Copa temos a garantia de que não faltará água", afirmou durante entrevista coletiva para anúncio da cobrança da água captada na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.