Na Copa, SP foi o Estado com mais cidades visitadas São Paulo foi o Estado que teve mais municípios visitados por estrangeiros durante a Copa do Mundo, revela pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getulio Vargas. Os turistas estiveram em 66 municípios, em todas as regiões paulistas. São Paulo também foi de onde partiu o maior número de moradores para assistir aos jogos em outros Estados - 858.825.