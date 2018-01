Na cozinha do Inhotim Os chefs catalães Jordi Juncà, Paco Pérez, Joan Borràs e Xavier Franco chegaram a Minas Gerais para cozinhar entre instalações de arte contemporânea e a exuberante mata nativa do museu de arte contemporânea de Inhotim, a 60 km de Belo Horizonte. Parte da programação do evento gastronômico Sabor e Saber, anteriormente realizado em Tiradentes, os jantares acontecem até o próximo dia 28. O evento conta ainda com palestras e degustações organizadas na Faculdade Estácio de Sá, na capital mineira. Logo na chegada ao museu, os visitantes recebem o kit Sabor e Saber com tubinhos de "tinta" comestível, essas dispostas aí em cima, com queijo de cabra representando o branco; alho, o amarelo; tomate, o vermelho; e manjericão, o verde. No caminho até o restaurante, entre jardins planejados por Burle Marx, três galerias de arte com obras de Cildo Meirelles, Janet Cardiff e Ernesto Neto ficam abertas à visitação. É a primeira vez que o Inhotim abre para um evento noturno. No último fim de semana, Jordi Juncà, de 26 anos, dividiu a cozinha com o brasileiro André de Melo. Apesar de jovem, Juncà é um veterano. Cresceu no restaurante da família, o Ca l’Enric, assumiu a cozinha aos 16 anos e aos 18 ganhou sua primeira estrela Michelin. A especialidade da casa é a becada, espécie de perdiz, carne de caça. Num boteco mineiro, Juncà provou farinha de milho que usou numa farofa com trufas catalãs, e serviu de guarnição para seu croquete de batatas. Já Paco Pérez, do restaurante Miramar, em Llançà, trouxe na bagagem um arsenal de pós mirabolantes, para esferificar, desidratar, e nitrogênio líquido, para desconstruir, inspiração vinda dos cinco estágios no El Bulli, de Ferran Adrià. Os próximos jantares serão comandados por Joan Borràs do Hostal San Salvador, La Vall de Bianya, (dia 26) e Xavier Franco, do Saüc, em Barcelona (dia 28). Para 2010, a ideia é fazer o Sabor e Saber na Catalunha, com foco na culinária do Brasil. A programação completa está no site www.saboresaber.com/inhotim. Informações e reservas (31) 3225-7773. A viagem da repórter do Paladar foi feita a convite do evento.