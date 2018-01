Na criação, é importante focar em um tema bem específico Criar uma rede social no Ning não é tarefa complicada. O serviço já está em português e guia o usuário passo a passo em todo o processo. Isso é bom porque deixa você livre para fazer o mais importante, que é "povoar" e moderar a rede (veja ao lado e abaixo). O primeiro passo – e o mais importante – na criação é escolher o assunto da sua rede social. Se for para membros da sua sala de aula ou de seu condomínio, não tem erro. Como será um espaço de convivência de uma comunidade do mundo "real", já há um público alvo bem definido e as discussões devem girar em torno de questões que esse público já trata. Agora, se você quer uma rede para reunir interessados em música, por exemplo, é importante delimitar o tema ao máximo. Não adianta querer discutir música como um todo. O melhor é focar em uma banda ou em um estilo específico. "Quanto mais focado, melhor. E o assunto tem de permitir discussões. Não pode ser para ‘pessoas que têm sono após o almoço’. Não gera discussão", diz a especialista em mídias sociais Ana Maria Brambilla. Por mais que seja um nicho, o tema também tem de interessar a mais pessoas do que você e seu amigo. "Tem de fazer sentido para um número considerável de pessoas. Uma rede social sem ninguém não é rede social", opina a pesquisadora em redes sociais da PUC de Pelotas Raquel Recuero. Uma vez que você tenha delimitado o tema, é hora de partir para a criação. O Ning pedirá que você escolha um nome para o site. Seja criativo e crie um nome atraente, de fácil memorização. Seu endereço será do tipo http://nomedarede.ning.com. O próximo passo é escolher os recursos a que os usuários de sua rede social terão direito. Há opções para música, foto, vídeo, RSS, grupos de discussão, fórum, chat e até aplicativos. Para escolher, basta arrastar e soltar os recursos, colocando-os na posição em que desejar na página. O ideal é escolher aqueles que tenham mais a ver com o assunto escolhido (veja mais ao lado). Feito isso, é hora de cuidar do visual de sua rede social. O Ning já traz 59 opções de temas predefinidos, que configuram o papel de parede e a fonte automaticamente. Para quem deseja criar uma rede que não precise de grande publicidade, como a do seu condomínio, utilizar essas opções já está bom. Agora, se você deseja ter uma rede social para angariar internautas interessados em um tema específico, daí é interessante pensar em personalizar o layout. O Ning permite escolher a cor e o tipo de fonte e definir uma imagem como papel de parede ou cabeçalho. Para tanto, a imagem do cabeçalho deve ter o tamanho de 1.500 x 149 pixels. Já para o papel de parede, deve ter a largura de 1.500 pixels. Segundo o analista de sistemas Julio Donati, de 26 anos, do http://escaladabrasil.ning.com, quando se quer conquistar os internautas, um layout bacana faz diferença. "Assim, cria-se uma identidade visual para o site. Ele fica com uma cara menos genérica e atrai mais as pessoas." De qualquer forma,nas configurações de criação da rede social, é possível permitir que os usuários configurem o próprio perfil, mais ou menos como é feito no MySpace. Eles poderão escolher um dos 59 modelos predefinidos ou partir para a personalização, definindo cor e tipo de fonte e uma imagem para o papel de parede.