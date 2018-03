Na direção do trio, motorista diz ser único que não pode errar Uma freada mais brusca e a festa de milhares de foliões pode ser interrompida. Com o peso dessa responsabilidade, os condutores dos trios elétricos saem pelas ruas de Salvador todos os dias de Carnaval, abrindo caminho pela multidão. O toque nos pedais de freio, embreagem e acelerador tem que ser harmonioso, pois qualquer deslize pode derrubar os músicos que tocam, cantam e dançam em cima do "palco sobre rodas." "O baterista pode errar, o guitarrista pode errar, e a produção pode errar, mas eu não posso errar," disse Cícero Pereira de Souza, o Dedé, motorista principal do trio de Daniela Mercury. "Tudo o que ela tem está nas minhas mãos," acrescentou o motorista, que transporta a cantora pelo segundo ano consecutivo. Os caminhões atuais pouco lembram a Fobica, um Ford 1929, que em 1951 levou Dodô e Osmar e o som eletrizante de suas guitarras baianas para as ruas de Salvador, mudando para sempre a forma de brincar o Carnaval. Os atuais trios chegam a pesar 60 toneladas e medem um pouco mais de 25 metros de comprimento. As cabines tem ar-condicionado e bancos ajustáveis, para reduzir o desconforto físico dos motoristas, que conduzem por mais de cinco horas seguidas em marcha lenta. "Antes a gente fervia como chaleira de tanto calor," lembrou Dedé, que há 16 anos leva trios pelas ruas de Salvador. As carrocerias são equipadas com dois geradores a diesel que fornecem energia para os potentes sistemas de som e luz. Os artistas têm direito a camarim com banheiro privativo, televisão, aparelho de DVD, forno de microondas e frigobar. Aos poucos, os banners que envolvem as laterais dos trios com as marcas dos patrocinadores estão sendo substituídos por painéis eletrônicos de led e TV plasma. O trio de Daniela Mercury, o único com dois andares, tem até elevador para levar a cantora e seus bailarinos para o topo. ORDENS OPOSTAS Com um número cada vez maior de trios nas ruas de Salvador -- por dia podem sair até 25 trios em um único circuito- a Polícia Militar tem sido rigorosa para evitar grandes atrasos. E quem sofre é o motorista, que muitas vezes é obrigado a desobedecer a ordem dos artistas. "Segura o trio, por favor," pediu Daniela Mercury na noite de segunda-feira ao passar em frente ao seu camorote no Circuito Barra/Ondina. Na frente do caminhão um fiscal de pista fazia sinal para Dedé manter o caminhão em movimento. A indecisão sobre a quem obedecer acabou no momento em que ele viu o tenente coronel Amâncio da Polícia Militar se aproximar da cabine do caminhão. Tirou o pé do freio e imediatamente ouviu a cantora reclamar ao microfone . "Ele pode me dar ordem de prisão por desacato à autoridade, não é brincadeira não," justificou Dedé, que seguiu com o trio.