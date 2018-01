Na estréia, Europeana sai do ar Além da ‘Life’, o acesso a material histórico na internet ganhou outro importante lançamento na semana passada: na quinta, estreou a Europeana, um grande projeto da União Européia que pretende disponibilizar na rede o acervo de mil bibliotecas, museus e outras instituições do continente. No site (www.europeana.eu), já há 2 milhões de conteúdos, entre pinturas, vídeos, fotos e livros. Há raridades como os originais da ‘Divina Comédia’, de Dante, e a Carta Magna, da Inglaterra, de 1215. É possível fazer downloads do acervo gratuitamente. Até 2010, a expectativa é que se chegue a 10 milhões de conteúdos. A estréia na quinta superou as expectativas. Às 10h30 (horário de Londres), o site entrou no ar. Em uma hora, foram 10 milhões de visitantes, o que causou problemas nos servidores. Até o fechamento desta edição, a página não havia sido restabelecida. Outra iniciativa que deve aumentar a quantidade de material histórico na rede é tocada pelo Google. Com o projeto Google Books, o gigante de buscas desde 2004 digitaliza livros e os publica na rede. No fim de outubro, a empresa ganhou uma briga com editoras ao oferecer US$ 125 milhões para barrar os processos judiciais de violação de direitos autorais. Já há 7 milhões de títulos disponíveis.