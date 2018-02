De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os reparos devem ser concluídos no começo da tarde de hoje e o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente na madrugada de amanhã. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.