Na hora da compra: qual Mac é melhor para você? Durante a visita feita pelo Link à Apple Shop localizada na Livraria Fnac da Avenida Paulista, o vendedor foi atencioso e, antes de indicar um modelo, perguntou sobre os usos que seriam dados à máquina. Diante da resposta "Eu quero espaço para as minhas músicas", ele contra-indicou o MacBook Air (R$ 5.599), na mesa em frente: "O HD dele é muito pequeno, melhor um MacBook. Você quer um portátil, não é?" É muito importante ter bem claro o que quer fazer com o computador e, então, buscar informações sobre o modelo mais adequado pela internet ou nos pontos de venda. Embora o levíssimo MacBook Air, por exemplo, seja o sonho de consumo de muitos applemaníacos devido ao design em alumínio e a finura, a sua pouca memória RAM e o HD pequeno não são ideais para quem tem altas exigências em performance. Mas é a maçãzinha indicada para quem carrega o computador para cima e para baixo e pode prescindir de um gravador de CD/DVD, confiando apenas em pendrives. Quem for comprar um notebook da Apple no Brasil deve estar consciente de que a nova linha de MacBooks já está à venda nos Estados Unidos. Traz inovações como o trackpad (área clicável que substitui o mouse) de vidro, com tecnologia similar à da tela do iPhone, e a carcaça de alumínio utilizada no Air (com exceção do MacBook de entrada). Por aqui, ainda são comercializados os modelos antigos e não há previsão sobre a chegada das novidades nem sobre quanto custarão. "Se eu fosse arriscar, diria que a nova linha chega no início de 2009. Mas ainda não houve nenhuma negociação", diz um vendedor da Apple. J.R. Ficha técnica iMac CONFIGURAÇÃO | Processador Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz, 1 GB de RAM, 250 GB de disco rígido e placa de vídeo ATI Radeon HD 2400 XT e tela de 20" PREÇO | R$ 3.399 WEB | www.apple.com/br/imac O QUE OFERECE | A configuração básica do computador de mesa satisfaz aqueles que precisam trabalhar com edição de imagens e vídeos MacBook CONFIGURAÇÃO | Processador Intel Core 2 Duo 2 Ghz, 2GB de RAM, 160 GB de disco rígido e placa de vídeo Nvidia GeForce 9400M e tela de 13,3" PREÇO | US$ 1,299 (nesta configuração, só importado) WEB | www.apple.com/br/ macbook O QUE OFERECE | A configuração de entrada da família de MacBooks, garante portabilidade e baixo custo MacBook Air CONFIGURAÇÃO | Processador Intel Core 2 Duo de 1.6GHz ou 1.86GHz, HD de 120GB, placa de vídeo Nvidia GeForce 9400M e tela de 13,3" PREÇO | US$ 1,799 (nesta configuração, só importado) WEB | www.apple.com/br/ macbookair O QUE OFERECE | Extrema portabilidade