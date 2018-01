Na internet, reflexos de medo e revolta pelos ataques em São Paulo Segundo números do Comitê Gestor de Internet, o CGI.br, o tráfego na internet cresceu cerca de 10% nesta segunda feira por conta de pessoas trocando mensagens sobre boatos de ataques realizados pela organização criminosa PCC e mesmo de usuários querendo saber como estavam entes queridos. Igualmente grande foi a consulta a sites de notícias, cuja cobertura complementava as informações dadas toda hora pelo rádio e pela TV. O fenômeno também se repetiu no portal do Estadão, que chegou a registrar um volume de consultas equivalente ao dobro do normal. Blogs e Orkut A Web também foi o canal de desabafo para o paulistano. Blogs pessoais registraram relatos de espanto e terror frente à ameaça do PCC. A sentença ´terror em São Paulo´ levava a 205 posts em blogs feitos nos últimos dias, enquanto que ´PCC´ e ´São Paulo´ gerava 495 comentários diferentes em diários online. Neles, os internautas contavam episódios, relatavam o temor de ataques e os impactos que a fuga em massa para as residências teve na cidade, que chegou a registrar 190 Km de congestionamentos no início da noite, pouco antes da Companhia de Engenharia de Tráfego cessar o monitoramento do trânsito por uma pane nos aparelhos. O site de comunidades Orkut também foi o termômetro da revolta pela ação rápida da facção criminosa, mas também sobrou espaço para comentários contra a inépcia dos governantes quanto a coibir a ação organizada do PCC, em favor dos policiais, mas também sobrou espaço para o protesto e pedidos de mudança e até promessas de desforra para os criminosos. Numa comunidade de policiais, o comentário "Cadê o revide???" falava dos ´colegas sendo mortos, caçados dentro de casa´, que grampos telefônicos dariam conta de que criminosos iriam perseguir policiais onde quer que estivessem e conclamava as organizações policiais a criar um plano de ação efetivo de combate à criminalidade e para ´evitar o massacre de policiais´. Comentários mais amenos falavam da necessidade de reforma na estrutura do judiciário, como dizia um internauta numa comunidade do Orkut criada em memória a policiais mortos: ´O Brasil com suas leis caducas, favorece cada dia mais os marginais, e o povo de bem cada dia mais refém´ ou ´o sistema judiciário precisa mudar´. Muitas vezes foram reproduzidas, parcial ou na íntegra, notícias de diversos sites que eram usados para argumentar a favor ou contra determinadas opiniões, mas que também mostravam o descaso do governo quanto aos investimentos em segurança e que foram negligenciados pelas várias instâncias: federal, estadual e municipal. Comunidades como ´Violência Não´ (8500 participantes) e ´Sou contra a violência´ (9300 participantes) se tornaram fóruns informais para as mais variadas opiniões e comentários, incluindo aí denúncias para comunidades alusivas ao PCC ou a letras de funk que falam da organização criminosa (os chamados funks ´proibidões´), muitas das quais foram sugeridas para denúncia ao serem enquadradas como apologia ao crime.