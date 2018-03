Na Malásia, Button conquista segunda pole consecutiva

O britânico de 29 anos, que venceu a prova de abertura da temporada disputada na Austrália na semana passada e que marcou a estréia da Brawn--constituída a partir do espólio da antiga Honda--, terá o italiano Jarno Trulli, da Toyota, ao seu lado na primeira fila.

O alemão Sebastian Vettel foi o terceiro mais rápido, e o brasileiro Rubens Barrichello, companheiro de equipe de Button, o quarto, mas ambos tiveram de cumprir penalidades.

Vettel, da Red Bull, recebeu uma pena de menos dez posições no grid por ter sido considerado culpado pela colisão com Robert Kubica na Austrália, enquanto Brarrichello perdeu cinco lugares por uma troca da caixa de câmbio feita depois dos treinos livres da última sexta-feira.

Timo Glock, também da Toyota, e seu compatriota germânico Nico Rosberg, da Williams, largam na segunda fila, naquela que pode ser uma corrida caótica e disputada em piso molhado.

Como em Melbourne, o grid novamente parece estar invertido em relação ao ano passado, com as grandes equipes ficando do meio para o fim.

A pole foi a quinta de uma carreira cheia de altos e baixos na Fórmula 1 de Button, atual líder do campeonato, e que consegue pela primeira vez largar duas vezes seguidas na primeira posição em uma temporada.

O piloto britânico já marcou mais pontos neste ano do que nos seus dois últimos na categoria.

Uma hora depois do fim do treino de classificação, uma chuva torrencial varreu o paddock, com relâmpagos iluminando o céu escurecido. Sons de trovões eram ouvidos por todo o circuito.

"Nós teremos muito trabalho durante a noite para chegarmos a um plano que funcione caso a pista esteja molhada", disse Button, que conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 nesta mesma Sepang, ao terminar em terceiro com uma BAR-Honda em 2004.

"Nós ainda não corremos com esse carro em pista molhada, então, se acontecer, será interessante."

TRULLI ESPERANÇOSO

A Toyota ainda não venceu uma corrida sequer desde sua estreia em 2002, mas Trulli, que terminou em terceiro na semana passada após ter largado dos boxes, mostrou que a equipe está mais perto do que nunca de concretizar este grande feito.

"Amanhã teremos um corrida estranha, porque estamos todos esperando um tempo ruim e isso pode bagunçar bastante os resultados", disse o italiano.

"Nós temos um carro para brigar pelo pódio, e nosso objetivo é eventualmente ganhar uma corrida nesta temporada", acrescentou ele. "Não importa se isto acontecer comigo ou com Timo."

Hamilton, que passou por momentos difíceis nesta semana após perder o seu terceiro lugar conquistado em favor de Trulli na corrida de Melbourne, conseguiu a 13. posição no grid e irá largar uma posição à frente em razão da punição que Vettel recebeu.

Atual campeã entre os construtores, a Ferrari vive um pesadelo autoprovocado, com o brasileiro Felipe Massa ficando apenas com a 16a. posição, depois de a equipe assumir que informou erradamente o piloto, dando a entender que ele teria feito uma volta suficiente para estar na segunda sessão de classificação, o que acabou não acontecendo.

A Ferrari ainda não marcou pontos este ano.

"A equipe pensou que realmente seria suficiente para estar entre os 15,talvez eu também tenha tido essa impressão, para ser honesto," disse Massa sobre seu tempo na primeira sessão. "Quando eu comecei me dar conta que poderia ficar fora, era impossível sair para a pista novamente, já que não haveria tempo para completarmos mais uma volta."

Seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen, que venceu na Malásia no ano passado, foi o nono mais rápido, mas ganhou duas posições no grid em razão das penalidades cumpridas por Vettel e Barrichello.

Os 17 melhores tempos da primeira sessão foram todos melhores que a pole position de Massa em 2008, com o tempo de um minuto e 35,748 segundos.