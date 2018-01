Na Malásia, encontro quer prevenir ataques cibernéticos

Os países precisam cooperar mais e mundialmente para combater os perigosos ataques cibernéticos terroristas, que podem oferecer armas perigosas como plantas de poder nuclear, alerta nesta terça-feira, 20, uma conferência internacional. Esse é o chamado feito por autoridades governamentais e especialistas em tecnologia de mais de 30 nações na abertura do encontro em Kuala Lumpur, Malásia. A informação tecnológica tem "mudado a dinâmica do terrorismo", disse Hamadoun Toure, secretário-geral do Sindicato Internacional de Telecomunicação, o líder da agência de informação tecnológica das Nações Unidas. O encontro congrega delegados de países como Austrália, Canadá, França, Índia, Japão, México, Arábia Saudita, Cingapura, Suécia, Tailândia e Estados Unidos. O primeiro-ministro malásio, Abdullah Ahmad Badawi, disse que os ataques cibernéticos podem estimular "verdadeiras conseqüências catastróficas" pela interrupção de controle de redes de telecomunicação, serviços de emergência, plantas de poder nuclear ou danos maiores. Rede internacional de defesa A Malásia será o lar de um novo centro que será a esteira do Grupo de Amigos Internacional Multilateral contra o Cyber Terrorismo, um projeto que envolve os setores público e privado. A expectativa é que o centro abra no final do ano e seja um responsável emergencial, de treinamento e centro de pesquisa para conter ataques cibernéticos.