Na Tailândia, é parceira do arroz doce A manga uma das frutas mais populares da Tailândia e, como no Brasil, há muitas variedades. A diferença está no sabor, bem mais adocicado. Isso vale não só para a manga como para a carambola, que é bem maior que a nossa, e até o tamarindo, que em vez de azedo é doce. Nos resorts, o hóspede pode encontrar no quarto um pratinho com mangas na chegada ou um mimo mais delicado ainda, como uma porção de doce de arroz com creme de coco servido com fatias de manga, à noite, antes de dormir. Essa sobremesa é uma espécie de goiabada com queijo por lá. Detalhe: sem açúcar, o que dá ao prato um sabor muito delicado. O modo de servir pode ser rústico, envolto em folha de bananeira, como faz o Marriott Hotels & Resorts, na beira da praia de Hua Hin, a 180 quilômetros da capital, na Costa do Golfo da Tailândia. Na metrópole, vem refinado, com o tratamento artístico típico dos pratos tailandeses em restaurantes como o Celadon do hotel Sukhothai de Bangcoc. A temporada da manga na Tailândia vai de março a junho.