Na TV, Aécio vai para cima da corrupção na Petrobras, Dilma foca na nova classe média

Logo no início da propaganda tucana, são exibidas imagens de grandes gotas negras caindo em um barril de petróleo quase cheio.

“Gota a gota, o atual governo vem destruindo a Petrobras. De escândalo em escândalo, o governo Dilma permitiu que a nossa maior empresa virasse um caso de polícia. E está levando a Petrobras ao fundo do poço. É hora de mudar, porque disso o Brasil já está cheio”, diz um locutor, enquanto o barril transborda.

Para reforçar a indignação com as denúncias de um suposto esquema de superfaturamento em contratos da Petrobras que beneficiariam PT, PP e PMDB, segundo um ex-diretor da estatal, Aécio afirmou que “não dá mais para aguentar e achar que isso é normal”.

“O Brasil não merece o governo que está tendo. Eu sou hoje candidato à Presidência da República é para transformar essa indignação que eu sei não é só minha, é de milhões de brasileiros, em um governo honrado, em um governo qualificado”, disse o tucano, em declaração já exibida em programas anteriores e reprisado na noite desta quinta.

REMÉDIO AMARGO

Já o programa da presidente Dilma teve como ponto central a nova classe média, citando programas e realizações do atual governo que já tem esse estrato como alvo e prometendo mais atenção à camada, que segundo a presidente, é “a face mais visível” dos avanços de seu governo.

“Em um segundo governo, eu quero apoiar ainda mais fortemente a nova classe média. Vou ampliar programas que já existem e criar outros novos. Porque eu sei que grande parte do futuro e do crescimento do Brasil dependem do fortalecimento da classe média”, disse a presidente. “Afinal, ela já é a maioria da população e tem que melhorar de vida cada vez mais.”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, padrinho político e maior cabo eleitoral de Dilma, também participou do programa em uma nova gravação.

Ele pede uma “reflexão” aos telespectadores “do fundo do coração”, e descreve um tempo que não havia valorização do salário mínimo, crescimento do emprego, acesso a bens como carro zero, casa própria ou chances de andar de avião ou entrar na universidade, referindo-se, sem ser direto, à gestão do PSDB à frente do país.

“Os mais jovens talvez não se lembrem desse tempo, mas seus pais certamente se lembrarão”, disse o ex-presidente, acrescento que 12 anos atrás, quando assumiu a Presidência, “tudo isso começou a mudar”.

“Aqueles mesmos que diziam que era impossível nascer um novo Brasil, este novo Brasil que todos vocês ajudaram a construir, são os mesmos que tentam voltar agora. E dizem que têm um remédio para todos os males do Brasil”, afirmou Lula.“Pode estar certo que qualquer remédio deles tem o gosto amargo do desemprego, do arrocho salarial e da falta de oportunidade.”

(Por Maria Carolina Marcello; Edição de Alexandre Caverni)