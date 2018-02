Na TV, Dilma reconhece ano difícil mas vê 2012 de crescimento

Em um pronunciamento de 10 minutos, a metade foi usada por Dilma para comentar a crise econômica internacional. Disse que o país enfrentará os desafios externos para que não tenha maiores problemas e afirmou que as medidas adotadas pelo governo foram capazes de proteger o Brasil das turbulências de fora.

"Estamos conseguindo proteger nossa economia, nossos setores produtivos e, sobretudo, o emprego dos brasileiros", disse ela, citando a criação de mais de 2 milhões de postos de trabalho neste ano.

"2011 foi um ano de grande prova, e 2012 será mais um marco de consolidação do modelo brasileiro. Abriremos o ano com forte aumento do salário mínimo, com redução de impostos, com retomada do crescimento e aumento de investimento, mantendo a estabilidade fiscal."

Dilma citou diversas ações do governo na área econômica neste ano, como o programa industrial Brasil Maior, a redução ou isenção de impostos para diversos setores, e instou a população a continuar consumindo e poupando e as empresas a manterem sua produção. Disse, ainda, que "nenhum acaso" irá tirar o Brasil do caminho de avanço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ainda estou longe de me sentir satisfeita, mas tenho cada vez mais convicção de que podemos e vamos avançar muito mais", disse.

A presidente usou o pronunciamento para fazer um balanço dos principais programas do governo na área social, como o Brasil Sem Miséria e projetos para portadores de deficiência ou usuários de crack.

No final, citou o tema corrupção, que tornou-se o assunto mais marcante de seu primeiro ano de governo, após a queda de seis ministros envolvidos em denúncias de irregularidades,

"Teremos força também para continuar a luta incessante contra corrupção e qualquer tipo de desvio ou malfeito", disse.

(Reportagem de Hugo Bachega)