Na última nota, Vai-Vai conquista título de SP A escola de samba Vai-Vai conquistou hoje pela 13ª vez o título do carnaval de São Paulo na última nota. Levando para a avenida o samba-enredo "Vai-Vai Acorda Brasil", a agremiação somou 90 pontos, a mesma obtida pela Mocidade Alegre, que perdeu no critério de desempate com seu samba-enredo "Bem-vindo a São Paulo. Sabe por quê? Porque São Paulo é Tudo de Bom!!!". Na terceira posição ficou a Unidos de Vila Maria (89,75 pontos), com o enredo "Irashai-mase, Milênios de Cultura e Sabedoria no Centenário da Imigração Japonesa". Nas duas últimas posições, foram rebaixadas Águia de Ouro e Camisa Verde e Branco. Com a conquista, a agremiação tornou-se a maior campeã do carnaval de São Paulo. Neste ano, a escola adotou a educação como tema central e se inspirou na peça teatral do empresário Antônio Ermírio de Moraes, ?Acorda Brasil?, para seu desfile. ?Foi idéia da própria diretoria usar o texto como exemplo?, comenta Thobias da Vai-Vai, presidente da escola. A obra de Antônio Ermírio, presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorantim, trata do trabalho realizado pelo Instituto Baccarelli na criação da Sinfônica de Heliópolis, orquestra formada por jovens em situação de risco social no bairro que é considerado a maior favela de São Paulo. O samba-enredo ?Vai-Vai Acorda Brasil? foi composto por Zé Carlinhos, Nayo Denai, Vagner Almeida e Danilo Alves e será interpretado por Carlos Junior. Para ser adaptada à passarela, foi feita uma releitura da peça teatral pelo carnavalesco Chico Spinosa. A apuração deste ano teve novidades. Ao contrário dos outros anos, foram avaliados nove, e não dez quesitos, porque foram unificadas as notas de letra do samba e melodia, no quesito samba-enredo. Para evitar jurados "mal-intencionados", as maiores e menores notas recebidas por cada escola foram descartadas na contagem final. O quesito harmonia, que avalia o entrosamento entre a bateria e as vozes dos componentes da escola de samba, foi o primeiro critério de desempate durante a apuração dos resultados. Em seguida, os próximos critérios de desempate foram, na ordem, evolução, bateria, fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, enredo, samba-enredo e alegoria. Confira o samba-enredo da Vai-Vai: Vai-Vai Acorda Brasil Eu sou guerreiro de fé Meu samba é no pé. Sou Vai-Vai Se quero axé meu manto traz No branco a paz, no preto amor. Sou brasileiro e tenho meu valor Desperta gigante! É novo amanhecer A levada do meu samba vai te enlouquecer (Meu Brasil) Esbanja talentos musicais, herança de gênios imortais Do céu ecoam melodias, em sinfonias, que embalam meu cantar E ?carinhosamente? a Bela Vista a desfilar, vem mostrar Que um lindo sonho nesta vida se torna real Pra quem lutar, acreditar, buscar um ideal Um lindo sonho nesta vida se torna real Pra quem lutar, acreditar num ideal Alô Brasil, o nosso povo quer mais Educação pra ser feliz! Com união, vencer a corrupção Passar a limpo este país! Brilhou na arte a esperança Iluminou as nossas vidas com o doce afã De tocar, encantar, transformar as mentes do amanhã Com o dom da musicalidade, ?acordes com dignidade? Vem ver, na grande ópera do carnaval O bem vencendo o mal é a força da cidadania a trilhar Vamos gritar aos quatro cantos desta pátria mãe gentil Pra sempre vou te amar, ?Acorda Brasil!?