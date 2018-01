Na última rodada, Brasil terá vantagem de enfrentar Camarões já eliminado

Com a goleada da Croácia sobre Camarões por 4 x 0 nesta quarta-feira, em Manaus, a situação do grupo ficou assim: Brasil e México com 4 pontos, com os brasileiros na liderança por terem um gol a mais de saldo, croatas com 3 e o time africano sem nenhum ponto.

Na teoria, o Brasil terá a vantagem de enfrentar um time sem ambições na competição na última rodada do grupo e com seu principal jogador, o atacante Samuel Eto'o, com problemas físicos.

Além disso, um simples empate classifica o Brasil, considerando que, nesse cenário, os cinco pontos da seleção garantiriam no mínimo o segundo lugar do grupo.

Se vencer, a seleção brasileira deve garantir a liderança do grupo, pois o México, com um gol a menos de saldo, terá pela frente uma equipe mais forte e também com chances de classificação: a Croácia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os croatas dependem de uma vitória sobre os mexicanos na segunda-feira, em Recife, enquanto os latinos se classificam para as oitavas de final com um empate.

Os adversários dos dois classificados no Grupo A enfrentarão na primeira fase eliminatória do torneio Chile ou Holanda, que se garantiram nas oitavas com vitórias nesta quarta-feira sobre Espanha e Austrália, respectivamente.

A definição sobre quem será líder do Grupo B acontece no confronto entre chilenos e holandeses, na segunda-feira, em São Paulo.

(Reportagem de Tatiana Ramil; edição de Sérgio Spagnuolo)