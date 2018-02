Na UTI, estado de miss Débora Lyra segue estável

Débora está internada na UTI do Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias) de Vitória e está consciente. A jovem respira sem a ajuda de aparelhos, se alimenta por via oral e se comunica normalmente. Ela deve passar por exames e continuar em observação. De acordo com o pai da miss, Luiz Fernando Lyra, se seu estado continuar bom, a previsão é de que a modelo tenha alta em cerca de três dias.

Uma das vítimas do carro que se chocou contra o veículo onde estava a miss, Roberto Lessa de Vasconcelos, também permanece internado e passa bem. Ao todo, seis pessoas se feriram no acidente. Maria Auxiliadora Miguel de Souza, de 56 anos, mãe de Hermon Souza Lopes, morreu no local. Seu corpo foi enterrado na quarta-feira.