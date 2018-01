Na Web, dois terços já viram clipes de vídeos e anúncios Um em cada quatro internautas (24%) assiste a vídeo pela internet uma vez por semana e quase metade (46%) fazem isso pelo menos uma vez por mês, de acordo com um novo estudo da Online Publishers Association (OPA). Entre os entrevistados pela pesquisa, 69% alegam que assistiram a vídeos online pelo menos uma vez; e que, para alegria de publicitários e anunciantes, 66% disseram ter assistido a um anúncio em vídeo e 31% visitaram o site do anunciante, o que levou 14% dos usuários a ir a uma loja conhecer o produto. Embora mais difundido, o acesso rotineiro a vídeos ainda é baixo: só 5% assistem a vídeos diariamente. Duração Entre os entrevistados, 22% disseram estar dispostos a assistir a um anúncio em vídeo com 10 segundos ou menos e 39% concordariam em assistir um com mais de 30 segundos de duração; 17% aceitariam anúncios com mais de um minuto. Entre os entrevistados, 27% assistiram a notícias e outros conteúdos em vídeo como clipes cômicos; 23% preferiram vídeos musicais; 24% assistiram a filmes e trailers de filmes e 19% buscaram previsões do tempo e notícias de entretenimento. Embora boa parte dos internautas chegue aos vídeos aleatoriamente, 58% afirmaram que sempre visitam entre dois e cinco sites favoritos para chegar aos seus vídeos, sendo que 29% sempre visitam o mesmo site. O estudo da OPA entrevistou 1241 internautas norte-americanos com idades entre 12 e 64 anos.