Na web, táticas de independentes Seguindo a máxima de que a "internet é a base da música", o Jota Quest caiu de vez na rede. Se há dez anos eles já tinham site, agora adotam táticas dignas de bandas independentes: além do site, estão no MySpace, Orkut, YouTube, Flickr e Twitter. O quartel general é o www.jotaquest.com.br. Com nova versão lançada há um mês, traz links para as iniciativas na web e as músicas de todos os CDs para ouvir. Há ainda material exclusivo: os shows são gravados em áudio e postados para streaming. E há vídeos dos ensaios e dicas para tocar as músicas no violão. No ano passado, durante a gravação do último disco, La Plata, o site também virou um diário de bordo, com textos e vídeos de bastidores. "Postei um, por exemplo, com os teclados que usamos na gravação. As pessoas não costumam saber essas coisas", diz o tecladista Márcio Buzelin, de 38 anos. Já houve também transmissões ao vivo de shows em vídeo, o que o grupo promete repetir. O Jota Quest também mantém um blog, atualizado pelo vocalista Rogério Flausino. "É um diário. Escrevo: ‘Nesta semana a gente foi não sei aonde, aconteceu isso.’ Faço críticas de filmes e músicas do meu jeito." Essas informações reverberam em outros blogs, no MySpace e no Orkut. E essa é a ideia mesmo. "Os fãs também divulgam a gente e ajudam a levar as novidades", explica Rogério. Para tanto, o MySpace dos rapazes, inclusive, tem um banner que pode ser colocado em outros perfis do MySpace – tática típica de banda independente. Outra similaridade com independentes é a interatividade. E não só no blog. O Jota Quest adotou como oficial uma comunidade so Orkut sobre a banda com 250 mil usuários. "Ela não é nossa", conta o vocalista. É de um fã de Brasília. Na comunidade, eles pedem ajuda. No ano passado, 20 dias antes de lançar o CD, as músicas já estavam no MySpace. E frequentadores do blog e do Orkut foram convidados a escolher a música de trabalho. Venceu Vem Andar Comigo.