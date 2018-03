Na zona leste, 5 jovens condenados à morte Os dois últimos julgamentos dos tribunais paralelos do Primeiro Comando da Capital relatados pela polícia ocorreram em dezembro em Guaianases, zona leste de São Paulo, e Araçatuba, a 530 quilômetros da capital. No primeiro caso, o tribunal terminou com o assassinato de cinco jovens, de 18 e 19 anos, condenados pela morte de um adolescente de 15, sobrinho de um membro do PCC. O adolescente foi morto a pedradas e pauladas porque teria mexido com a namorada de um dos rapazes. Em represália, os cinco jovens foram seqüestrados, julgados e condenados à morte com crueldade. Segundo a polícia, eles tiveram pernas e braços quebrados antes de serem mortos a tiros. O julgamento ocorreu em 13 de dezembro num terreno baldio do Jardim São Carlos, Guaianases, mas os corpos foram espalhados por cinco lugares diferentes para dificultar as investigações. A polícia ainda não sabe se a sentença saiu de dentro ou de fora da prisão. Para que o ?tribunal? seja reunido, o PCC seqüestra os réus, não importa onde estejam. No caso de Araçatuba, dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram retirados de suas casas, nos bairros São José e Mão Divina, em 16 de dezembro, após ligações feitas a partir da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, a 620 quilômetros de São Paulo, onde estão isolados os principais líderes do PCC. O motivo foi a acusação de estupro de uma menina de 12 anos, filha de um presidiário, um dia antes. Apenas a família de um dos adolescentes prestou queixa da morte e se mudou de bairro. O corpo dele foi encontrado, com marcas de violência sexual, em 22 de janeiro num matagal às margens de uma estrada vicinal. A outra família se mudou de Araçatuba sem dar queixa. Nem a polícia sabe para onde foi. A suspeita sobre a autoria dos homicídios recai sobre Luís Antônio Arbol, de 40 anos, líder da facção em Araçatuba, preso em 17 de dezembro. Mas faltam provas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo