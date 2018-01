NAB 2007 faz o maior show de imagem digital do mundo Está começando nesta segunda-feira em Las Vegas o maior evento mundial de multimídia e comunicação eletrônica. É a NAB 2007, feira e congresso patrocinados pela Associação Norte-Americana dos Radiodifusores, cuja sigla em inglês é NAB, de National Association of Broadcasters. É muito difícil dizer qual é a maior atração desta feira, mas as maiores são a TV de alta definição, o fluxo baseado em arquivos (ou file-based workflows), a tarifação por bits (ou bit-rates), as tecnologias de compressão, TV no celular, áudio 5.1, IPTV, a transição para a TV Digital, a data-limite para o fim da TV analógica e o YouTube. Do ponto de vista do modelo de negócio, os maiores impactos das mudanças talvez venha a ser o da televisão com protocolo IP (ou IPTV) e de projetos semelhantes ao YouTube ou o Joost, criado pelos fundadores do Skype. Do ponto de vista da beleza visual, a campeã de audiência é a TV de alta definição - seja nos monitores de plasma ou cristal líquido, seja nos home theaters que exibem a imagem dos novos DVDs high definition (Blu-ray disc e HD-DVD) - recém-lançados em todo o mundo. A presença de brasileiros nunca foi tão grande quanto nesta edição da NAB, por duas razões: o Brasil está entrando na era da TV e do rádio digitais, e porque o dólar está muito barato. A delegação brasileira é composta de quase dois mil brasileiros, entre radiodifusores, técnicos, especialistas, dirigentes de emissoras que vieram a Las Vegas para ver as novidades e conhecer os desafios que nos esperam diante de tantas mudanças na tecnologia, no modelo de negocios e nas questões regulatórias e no conteúdo dos programas. A NAB 2007 debate com mais equilíbrio as novas regras de convivência com os demais setores de comunicações. A legislação americana é bem mais avançada do que a brasileira nesse aspecto, porque vem sendo atualizada desde 1996, de modo a harmonizar os interesses dos dois setores e favorecer o usuário.