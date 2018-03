Nacionalistas escoceses conseguem nova arma na batalha pela independência: a UE

O Partido Nacional Escocês, que comanda o governo autônomo escocês, garantiu 29 por cento dos votos nas eleições europeias, uma ligeira queda em relação a 2009, mas, contrariando uma tendência na Inglaterra, onde venceu o partido de direita Ukip, que é contra a presença do Reino Unido na União Europeia.

O líder nacionalista escocês Alex Salmond já avisou que a maior ameaça para a permanência da Escócia na UE é a promessa do primeiro-ministro britânico, David Cameron, de realizar um referendo até o final de 2017 sobre a adesão ou saída do bloco.

As pesquisas mostram que os escoceses permanecem indecisos sobre a separação do Reino Unido, mas a ascensão do euroceticismo poderia convencer escoceses a votarem pela independência em 18 de setembro, como a única maneira de permanecer na União Europeia.

"O aumento no apoio ao partido anti-UE fora da Escócia poderia empurrar os eleitores mais vacilantes para a campanha de independência da Escócia", disse Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg Bank.

As pesquisas mostrem que até o momento é pouco provável que os escoceses votem pela separação, mas a proporção dos que querem a independência aumentou este ano. Muitos estão indecisos.

Embora a Escócia seja considerada mais pró-Europa do que a Inglaterra, o Ukip dobrou sua votação entre os escoceses desde 2009 e ganhou seu primeiro assento pela Escócia na eleição para o Parlamento Europeu.

Nacionalistas escoceses ganharam dois assentos, os Trabalhistas, dois assentos e os Conservadores, um. Os liberais democratas perderam o seu único assento.

"Com a ascensão do Ukip no sul da fronteira é mais importante do que nunca que a voz inconfundível da Escócia seja ouvida na Europa", disse a